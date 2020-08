Ex Ilva: Spera (Ugl), un altro schiaffo al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo – prosegue Spera – che il governo intervenga urgentemente su tale vicenda incresciosa che vede coinvolti migliaia di lavoratori: il Presidente Giuseppe Conte, che più volte è stato chiamato in causa senza, però, aver mostrato particolare sensibilità verso tale imprese e i lavoratori dell'indotto, mostri rispetto per il mondo produttivo pugliese garantendo il pagamento del dovuto e il prosieguo delle attività lavorative in condizioni di certezza e continuità. Il Governo dia risposte esaustive in merito allo stato dei pagamenti delle aziende satellite all'ex Ilva posto che i crediti vantati nei confronti di ArcelorMittal, secondo indiscrezioni, ammonterebbero a circa 60 milioni di euro. In proposito avevamo chiesto interventi senza ottenere però alcuna risposta. Per l'Ugl - conclude Spera - non è più tempo di rincorrere inutilmente il gruppo franco-indiano: chiediamo con forza al Governo, unico e solo interlocutore di Ami, di farsi garante nei confronti delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie, dell'ammontare dei crediti scaduti e, di vigilare sull'uso incontrollato degli ammortizzatori sociali". (Com)