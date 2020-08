Cooperazione: Libano, Aics lancia bando progetti a sostegno popolazione colpita dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha lanciato un bando per progetti volti a sostenere la popolazione libanese colpite dalla crisi economica che riguardano anche le aree colpite dalle devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno colpito la capitale del Libano Beirut. provocando almeno 171 morti, 6 mila feriti e circa 300 mila sfollati. Secondo quanto si legge sul profilo Twitter di Aics Beirut, le nuove iniziative sono rivolte alle organizzazioni non governative e riguardano progetti “cash for work”, per creare opportunità di impiego temporaneo per sostenere le municipalità libanesi a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi. Il bando scadrà il 21 settembre 2020.(Res)