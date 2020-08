Roma: Bernini (FI), ricandidatura Raggi buona notizia ma non per Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricandidatura di Virginia Raggi a prima cittadina di Roma è "una buona notizia per gli avversari politici del Movimento Cinque Stelle. Il disastro amministrativo di questi anni è infatti sotto gli occhi di tutti, e insieme cade anche l’ultimo residuo baluardo della credibilità grillina, quello dei due mandati". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Ma il voto nella capitale darà anche indicazioni interessanti su come finirà il progetto di alleanza strategica Pd-M5s ipotizzato da Zingaretti, che proprio nelle elezioni romane rischia di trovare il suo triste epilogo - aggiunge -. O il Pd si inchinerà un’altra volta ai voleri di Grillo?”. (com)