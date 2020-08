India: Pilot si accorda con il Partito del congresso nel Rajahstan, “non ho chiesto incarichi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del congresso ha costituito una commissione che in maniera tempestiva affronterà i problemi”, ha aggiunto. Al suo arrivo a Jaipur, il politico è stato salutato da un gruppo di sostenitori che ha intonato slogan a suo favore. In mattinata Pilot ha anche sottolineato che la sua “ribellione” non è mai stata “contro il partito”, ma solo un modo per affrontare gli ultimi sviluppi in Rajsahstan. Ieri il politico ha incontrato l’ex presidente del Congresso Rahul Ghandi a Nuova Delhi per chiudere la crisi politica nello Stato in vista della sessione dell’Assemblea del prossimo 14 agosto. Al termine dell’incontro, i leader del partito hanno accettato di prendere in considerazione le rimostranze mosse da Pilot nei confronti di Gehlot. (Inn)