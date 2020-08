Imprese: Coldiretti, bene rilancio Ferrari per valorizzare il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il salvataggio di una importante realtà agroalimentare nazionale per valorizzare i prodotti 100 per cento Made in Italy. Questo il commento della Coldiretti, che ha valutato positivamente la nuova proposta di concordato presentata al tribunale di Reggio Emilia da Intesa Sanpaolo e Unicredit per il salvataggio e il rilancio della Ferrarini insieme a partner industriali come il Gruppo Bonterre - Grandi Salumifici Italiani, Opas (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di suini in Italia) e Hp (società attiva nel sostegno e nell'innovazione dell'agrifood). Per l’Italia, scrive la Coldiretti, il rilancio della Ferrarini rappresenta una grande occasione di valorizzare l’intera filiera produttiva. Un’opportunità, prosegue la nota, resa possibile grazie al via libera dell’Unione europea all’etichetta Made in Italy su salami, mortadella, prosciutti e culatello per smascherare l’inganno della carne straniera spacciata per italiana. “Una novità importante per garantire trasparenza nelle scelte ai 35 milioni di italiani che almeno qualche volta a settimana portano in tavola salumi, ma anche per sostenere i cinquemila allevamenti nazionali di maiali messi in ginocchio dalla pandemia e dalla concorrenza sleale, per salvare il prestigioso settore della norcineria che in Italia, dalla stalla alla distribuzione, vale 20 miliardi”, ha detto. (Com)