Spagna: 1.418 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna sono stati registrati 1.418 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato il ministero della Sanità di Madrid. L'Aragona continua ad essere la regione più colpita in questa fase della pandemia, con 448 nuovi contagi. L'esercito spagnolo ha iniziato intanto i lavori per costruire un ospedale da campo nel capoluogo Saragozza. A seguire, come regioni maggiormente colpite, i Paesi Baschi, la comunità autonoma di Madrid e l'Andalusia, rispettivamente con 243, 190 e 109 nuovi positivi. La Catalogna sembra essere riuscita a contenere la crescita dei casi: secondo il segretario per la Sanità regionale, Josep Maria Argimon, la curva dei contagi è stata "stabilizzata" e pertanto "un primo obiettivo" è stato raggiunto. Il tasso di contagi in Catalogna si pone ora a 71 casi ogni 100 mila abitanti con una rapidità di diffusione dello 0,93.(Spm)