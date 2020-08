Bielorussia: Bernini (FI), inquietante silenzio governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini afferma: “il silenzio del governo italiano dopo i clamorosi brogli avvenuti alle elezioni in Bielorussia è inquietante ma non casuale: prosegue infatti una linea politica di vergognosa complicità con il regime venezuelano e con la repressione cinese ad Hong Kong. Forza Italia - sottolinea - dà la sua piena solidarietà alla leader dell’opposizione costretta a trovare rifugio in Lituania. Il ministro degli Esteri Di Maio è troppo impegnato nello scandalo dei bonus per occuparsi di questi dettagli, ma ci aspettiamo almeno dall’Unione Europea una ferma presa di posizione a fianco del popolo bielorusso”.(com)