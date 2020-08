Iraq: fonti sicurezza, è turco il drone che ha ucciso due ufficiali nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ufficiali delle guardie di confine dell’Iraq sono stati uccisi oggi da un drone nella provincia di Erbil, in quello che secondo le autorità irachene sarebbe un "palese" attacco della Turchia. Lo riferisce l’Ufficio media per la sicurezza iracheno, in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Secondo l’Ufficio media, l’attacco avrebbe colpito un veicolo militare delle guardie di confine nei dintorni della cittadina di Sidakan, causando anche la morte del guidatore. Secondo quanto riportato in precedenza dai media curdi iracheni, l’attacco avrebbe avuto luogo in occasione di un incontro fra guardie di confine dell’Iraq e combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), in seguito all’episodio che questa notte ha visto alcuni combattenti del Pkk aprire il fuoco contro guardie irachene, senza tuttavia causare vittime.(Irb)