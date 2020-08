Roma: Gasparri (FI), tra Pd e grillini scoppia la guerra del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio tra grillini e Pd è scoppiata la guerra del fuoco". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Il M5s, sotto pressione per i numerosi autobus che ormai quotidianamente vanno in fiamme, mostra segni di insofferenze e, a chi dice che non si era mai vista prima una cosa simile nella capitale, loro rispondono che anche i mezzi regionali vanno a fuoco, mica solo quelli della municipalizzata - aggiunge Gasparri -. Come dire, avremmo anche le nostre responsabilità, ma la flotta che porta le insegne di Zingaretti non è poi migliore di noi, solo che degli altri se ne parla meno. Scene patetiche della politica capitolina a gestione Raggi. Invece di prendere provvedimenti, quando era il tempo di farlo, la compagine amministrativa si nasconde dalla propria incapacità, invitando a guardare anche gli incendi che si verificano sugli autobus regionali. Lo spettacolo indecoroso di quanto accade al Comune e alla Regione è sotto gli occhi di tutti: Raggi e Zingaretti sono entrambi colpevoli di aver utilizzato il ruolo istituzionale per becera propaganda. Hanno prodotto il nulla, a Roma e nel Lazio. E non hanno nemmeno dato chiarimenti ai cittadini delle loro malefatte. Presidente Zingaretti, di quelle mascherine pagate fior di euro pubblici e mai arrivate, si ricorda? Che ci dice? Nulla. La Raggi - conclude Gasparri - magari sorride sarcastica. Dopotutto nella partita del chi fa peggio, ci si aspetta di tutto. Zingaretti e Raggi, c'è solo da vergognarsi". (Com)