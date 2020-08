Usa: leader repubblicano al Senato McConnell, dai Dem richieste “assurde” su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi in difficoltà non hanno ottenuto alcun aiuto dalle autorità federali a causa delle “richieste assurde” e delle “tattiche ostruzioniste” del Partito democratico. Lo ha dichiarato oggi in aula il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, facendo riferimento al fallimento dei negoziati sul pacchetto di aiuti da mille miliardi di dollari proposto dal Partito repubblicano per aiutare i cittadini in difficoltà durante l’emergenza coronavirus. Questi ultimi, ha detto McConnell, “hanno atteso e atteso e atteso e non hanno ottenuto niente. È stata una decisione dei Democratici. I giornalisti lo chiamano ‘gioco duro’ come se si trattasse di qualcosa di ordinario. Ma le famiglie stanno soffrendo. Gli americani stanno morendo. Questa non è una partita che si gioca a Washington, è una crisi nazionale”, ha dichiarato il leader repubblicano. Secondo McConnell, i Dem farebbero “un miglior servizio alla nazione” se agissero rendendosi conto che quella in corso è una crisi. In particolare, il capo dei Repubblicani al Senato ha contestato la richiesta del Partito democratico di revocare il tetto massimo per la deduzione delle tasse statali e locali, di estendere i sussidi extra da 600 dollari a settimana ai disoccupati e di fornire mille miliardi di dollari agli Stati e agli enti locali. (segue) (Nys)