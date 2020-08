Usa: leader repubblicano al Senato McConnell, dai Dem richieste “assurde” su aiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’altra intervista, questa volta per “Fox News”, Mnuchin ha aggiunto che i governatori, pur necessitando di fondi, non hanno bisogno dei mille miliardi di dollari proposti dai Democratici. “Ho parlato con molti governatori negli ultimi giorni. Abbiamo offerto più denaro per gli Stati, che hanno ancora 150 miliardi di dollari già stanziati e non spesi. La maggior parte degli Stati non ha ancora speso neanche la metà dei fondi che abbiamo garantito loro. I governatori sostengono di aver bisogno di più soldi per l’istruzione. Ho detto loro che il presidente li aiuterà, ma non con mille miliardi di dollari”, ha chiarito nell’occasione il segretario al Tesoro. (Nys)