Messico: governo, intesa per "fase 3" sperimentazione di vaccini Usa e Cina contro coronavirus

- Il governo del Messico ha trovato "l'intesa" con tre imprese per relaizzare sul proprio territorio la "fase tre" del protocollo di sperimentazione di possibili vaccini contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, parlando di una impresa degli Stati Uniti (Janssen Pharmaceuticals) e due della Cina (Cansino Biologics e Walvax Biotechnology). Ebrard ha parlato di una notizia "molto buona", considerando "che si tratta di progetti molto avanzati" e che il Messico "è stato il primo paese che ha proposto in ambito del G-20, l'accesso universale al vaccino". La fase di test, ha spiegato il ministro, si dovrebbe svolgere tra settembre del 2020 e gennaio dell'anno prossimo. "Cosa accadrà? Che in Messico, si effettuerà la fase tre del protocollo clinico, nel rispetto delle norme fissate dal ministero della Salute", ha spiegato il titolare della diplomazia messicana. Nel corso della stessa conferenza stampa, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha assicurato che il paese ha le risorse economiche sufficienti per comprare le dosi di vaccino, una volta disponibili. (segue) (Mec)