Roma: Bordoni (Lega), campagna ascolto territori riprenderà a settembre con Salvini

- "Contro l'arroganza e il pressappochismo della sindaca Raggi la Lega sarà al fianco dei comitati, dei cittadini e dei commercianti, non è pensabile scaricare su di loro la totale mancanza di prospettive per la Capitale. Vogliamo ascoltare, affrontare i problemi del territorio e provare a dare quelle risposte che la giunta M5s ha dimostrato di essere totalmente incapace di dare". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Non servono ricandidature shock annunciate nella settimana di Ferragosto; serve aprire un confronto partecipato con le categorie e tornare a ragionare con serietà sul tema dei poteri della Capitale sia dal punto legislativo che economico-sociale - aggiunge Bordoni -. La campagna di ascolto dei territori romani riprenderà a settembre con Matteo Salvini. Le criticità della Capitale sono molte e tutte irrisolte, ma siamo costantemente al lavoro con il coordinatore romano Claudio Durigon per predisporre un serio piano di proposte programmatiche per Roma".(Com)