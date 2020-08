India: Kashmir, la polizia indaga su giovani uccisi dall’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kashmir, regione amministrata dall’India ma la cui sovranità è rivendicata dal Pakistan, sta indagando sulle accuse sollevate dalle famiglie di tre giovani che sarebbero stati uccisi in una sparatoria con l’esercito e che sarebbero stati successivamente seppelliti come “militanti non identificati”. Lo ha reso noto il capo della polizia del distretto di Shopian, Amritpal Singh, secondo cui le autorità stanno “prendendo tutte le misure necessarie per accertare i fatti”. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 luglio. Le famiglie sostengono che i tre cugini – che avevano 18, 21 e 25 anni di età - si erano recati a Shopian per lavorare e che le ultime notizie ricevuto sul loro conto risalgono al 17 luglio. Domenica scorsa, i parenti hanno riferito di aver visto sui social media fotografie dei corpi senza vita dei tre giovani presentati dall’esercito indiano come “terroristi non identificati” uccisi in uno scontro a fuoco. Così, le famiglie hanno presentato denuncia alla polizia. “Non abbiamo avuto alcun contatto con i militari”, ha sottolineato il padre di una delle vittime.(Inn)