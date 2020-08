Umbria: minoranza, Tesei faccia chiarezza su buco bilancio a Montefalco (Pg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è accaduto a Montefalco con il buco di bilancio certificato dal consiglio comunale, è così grave che i parlamentari della Lega hanno dovuto attendere che Matteo Salvini arrivasse in Umbria e proferisse parola per capire che cosa dichiarare”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (Pd) e Thomas De Luca (M5s) che hanno spiegato: “La Lega umbra non si smentisce nei toni violenti e nei modi ripetitivi: attende il verbo del Capitano e poi ripete. Ed ecco che puntuale il giorno dopo la discesa del capo è arrivato il comunicato dei deputati e senatori del Carroccio. Un testo che ha gettato fango sulle minoranze, confondendo in modo pretestuoso e strumentale, la bellezza del borgo umbro, la qualità del suo tessuto commerciale e imprenditoriale che lo hanno reso celebre nel mondo, con l’operato dell’amministrazione comunale guidata ininterrottamente da Donatella Tesei dal 2009 al 2019". (segue) (Ren)