Umbria: minoranza, Tesei faccia chiarezza su buco bilancio a Montefalco (Pg) (2)

- Gli esponenti della minoranza hanno aggiunto: "Ed è proprio l’operato di quell’amministrazione che adesso rischia di gravare sulle spalle dei cittadini e delle attività socio-economiche di Montefalco. Perché quando il sindaco Tesei nel 2009 ha iniziato il proprio mandato, l’eredità lasciata dalla precedente giunta di centro sinistra era un bilancio contrassegnato da un segno più. Un avanzo di circa 100mila euro che, dopo dieci anni di malagestione Tesei, si è trasformato in un clamoroso buco da 4,2 milioni di euro”. E ancora: “Matteo Salvini, esattamente come i suoi fidi seguaci,forse non sa che la buona politica è quella di amministratori che pur volendo investire risorse nel territorio non spendono più di quello che possono, cercano di sostenere i propri concittadini ma tenendo in equilibrio i bilanci, affinché un domani certe scelte, scellerate, non ricadano proprio su di loro". (Ren)