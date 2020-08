Egitto: premier Madbouli, governo si trasferirà nella nuova capitale nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2021 il governo egiziano si trasferirà nella nuova capitale amministrativa situata a est del Cairo. Lo ha annunciato il premier egiziano Mustafa Madbouli al termine di una riunione a cui hanno partecipato i ministri delle Finanze e dell’Edilizia abitativa, rispettivamente Mohamed Maait e Assem al Jazzar, il presidente della compagnia che gestisce i lavori della nuova capitale amministrativa, Ahmed Zaki Abdin e il presidente dell’Autorità di ingegneria delle Forze armate, generale Ehab al Far. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Madbouli ha sottolineato la necessità di seguire le tempistiche dei progetti ancora in fase di realizzazione presso la nuova capitale. "E' previsto che il governo si trasferisca nella nuova capitale amministrativa il prossimo anno", ha sottolineato il premier Madbouli, aggiungendo che il prossimo anno diversi progetti saranno completati sia nella nuova capitale che in altre città egiziane. Il quartiere governativo della nuova capitale amministrativa ospita le sedi di 34 ministeri, la Camera dei rappresentanti, il Senato e l'Autorità di controllo amministrativo (Aca). Il governo avrebbe dovuto trasferirsi nella nuova capitale quest'anno, ma all’inizio di aprile il presidente Abdel Fatah al Sisi ha deciso di posticipare la realizzazione dei progetti a causa della diffusione della pandemia di coronavirus. La nuova città che sorge in una zona desertica tra la metropoli del Cairo e il Mar Rosso ha già ospitato una serie di eventi internazionali tra cui l’Africa Forum 2019.(Cae)