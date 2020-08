Serbia-Kosovo: ministra della Giustizia di Belgrado, avanti con i processi all'Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bozza di legge sui valori dell'Uck è stata presentata in parlamento dallo schieramento di opposizione Partito democratico del Kosovo (Pdk), il cui leader Kadri Veseli è stato accusato dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini di guerra dell'Uck. Anche il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, è stato accusato da questo organismo. La bozza di legge sulla tutela dei valori dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) "contiene delle previsioni lesive della libertà di espressione": è quanto sottolineato dalla rappresentanza dell'Unione europea a Pristina, che si è unita in questo modo agli appelli delle ambasciate degli Usa e della Germania nel paese balcanico per condannare il progetto di legge introdotto nel parlamento kosovaro. Secondo l'Ue, questa bozza di legge desta "preoccupazione" in quanto finisce per "penalizzare la libertà di espressione, un elemento essenziale dei valori europei e un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione del Kosovo oltre che dalla Convenzione europea sui diritti umani". (segue) (Seb)