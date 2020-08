Coronavirus: risalgono i contagi, 412 da ieri, sei le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono i contagi per coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, da ieri si sono registrati 412 nuovi casi mentre l’ultima rilevazione era di 259. I decessi, invece, nelle ultime 24 ore sono stati sei, contro i quattro di ieri, portando il totale a 35.215. Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale così a 251.237. Quanto ai guariti, nelle ultime 24 ore sono stati 213 (mentre ieri erano stati 150), che portano il totale a 202.461. Le persone ricoverate con sintomi sono 801 (22 in più di ieri), cui si aggiungono i 49 (+3) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.711 (+168). Il totale degli attualmente positivi è pari a 13.561. Quanto alle regioni, è la Sicilia a segnare il numero maggiore di nuovi casi (89). Seguono la Lombardia con 68 e il Veneto con 65. Non si registra nessun nuovo caso in Molise e Valle d'Aosta. L'incremento di tamponi effettuati è di 40.642 (+ 14.210 rispetto a ieri), di cui 6.921 in Veneto, 5.900 in Emilia Romagna, 2.972 in Toscana, 2.749 in Piemonte. Complessivamente, fino ad oggi ne sono stati fatti 7.316.918.(Rin)