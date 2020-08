I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambiente: ministero e Corepla firmano protocollo contro marine litter anche nelle aree marine protette - Il ministero dell’Ambiente e Corepla firmano il protocollo per l’avvio di un progetto sperimentale di gestione del marine litter volto al contenimento della plastica sia intorno alle foci dei principali fiumi italiani sia nelle aree marine protette. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la raccolta dei rifiuti galleggianti sarà svolta dalla flotta antinquinamento del ministero nell’ambito del servizio di prevenzione e lotta all’inquinamento marino. Secondo quanto si legge nella nota, il progetto durerà ventiquattro mesi e coinvolgerà a rotazione quindici porti (cinque per volta), dei quali i mezzi della flotta conferiranno a Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, il marine litter raccolto. Il Consorzio si farà carico di gestire, verificare, misurare e analizzare le quantità e la qualità dei rifiuti oggetto della sperimentazione provenienti dalle imbarcazioni. Corepla non è nuova a questo tipo di iniziative: negli ultimi anni, infatti, si è dedicata a vari progetti sperimentali per la raccolta e la gestione della plastica nei fiumi e in mare in diverse aree del territorio nazionale, per verificare la quantità e la tipologia dei rifiuti presenti e valutare l’effettiva selezionabilità e riciclabilità dei rifiuti di imballaggio in plastica. (segue) (Rin)