- Giappone: il ministro degli Esteri Toshimitsu domani in visita a Singapore - Il ministro degli Esteri del Giappone, Motegi Toshimitsu, sarà in visita per tra giorni a Singapore a partire da domani, 12 agosto. Lo ha reso noto la diplomazia della città-Stato, secondo cui Toshimitsu sarà ricevuto dal primo ministro Lee Hsien Loong all'Istana, la residenza presidenziale, e successivamente sarà ospite a un pranzo organizzato dall'omologo Vivian Balakrishnan. Si tratta della prima visita di Toshimitsu a Singapore in qualità di ministro degli Esteri giapponese. Lo scorso mese Tokyo ha annunciato che s'impegnerà in un dialogo per la ripresa dei viaggi essenziali verso dodici destinazioni tra cui Singapore. Una decisione accolta con favore dal governo della città-Stato, come si legge in un comunicato del ministero degli Esteri datato 23 luglio. Dopo esser stato a Singapore, Toshimitsu si recherà a Kuala Lumpur il 14 agosto, dove si tratterrà fino al giorno successivo. In Malesia, il capo della diplomazia di Tokyo incontrerà l'omologo Hishammuddin Hussein e il ministro del Commercio internazionale e dell'Industria Mohamed Azmin Ali. A fine mese, Toshimitsu si recherà anche in Papua Nuova Guinea, Cambogia, Laos e Myanmar. (segue) (Res)