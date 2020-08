© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: ministro Esteri, al summit G7 Seul può contribuire su risposta al Covid-19 - In occasione del prossimo summit del G7, la Corea del Sud potrebbe dare il suo contributo sulla risposta alla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi la ministra degli Esteri di Seul, Kang Kyung-wha, di ritorno da una visita di tre giorni in Germania, dove ha incontrato il suo omologo Heiko Maas, con il quale ha discusso anche della partecipazione della Corea del Sud come Paese osservatore al prossimo vertice del G7 che si terrà negli Stati Uniti. L’idea d’invitare il governo di Seul all’evento è stata avanzata per la prima volta lo scorso maggio dal presidente Usa Donald Trump, che ha anche aperto alla partecipazione di Australia, India e Russia. Il formato G7 include, oltre agli Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito. “Quest’anno il Covid-19 è diventata la più importante questione al mondo e noi siamo un Paese che ha tutte le capacità per contribuire pienamente alla fine della pandemia”, ha detto la Kang ai giornalisti al suo arrivo all’Aeroporto internazionale di Incheon. “Dovremmo avere un’agenda di questioni sulle quali possiamo dare un contributo. Credo che il governo debba usare ogni opportunità possibile per dare una mano alla comunità internazionale”, ha aggiunto. Il capo della diplomazia di Seul ha anche riferito di non essere stata informata di un possibile rinvio del summit a dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma il 3 novembre prossimo, invece che a settembre, come originariamente stabilito. (segue) (Res)