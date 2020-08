© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: capo missione d'inchiesta Onu, Facebook ha nascosto prove su “seri crimini” contro i Rohingya - Nonostante la sua promessa di collaborare con gli inquirenti, Facebook non ha condiviso con le Nazioni Unite le prove a sua disposizione su “seri crimini internazionali” avvenuti in Myanmar contro la comunità musulmana Rohingya. Lo ha dichiarato Nicholas Koumjian, capo del Meccanismo investigativo indipendente delle Nazioni Unite per il Myanmar (Iimm), ripreso dall’emittente satellitare “al Jazeera”. Secondo il funzionario, durante i colloqui svolti nell’ultimo anno i vertici della nota piattaforma social hanno tenuto per loro materiale “altamente rilevante e che prova seri crimini internazionali” nel Paese asiatico. Il governo del Myanmar è accusato di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia a causa della repressione militare del 2017 contro la popolazione Rohingya, che costrinse oltre 730 mila persone a fuggire nel vicino Bangladesh. Naypyitaw, da parte sua, nega le accuse e sostiene che le sue forze armate hanno condotto operazioni legittime contro “combattenti armati che hanno attaccato posti di controllo della polizia”. (segue) (Res)