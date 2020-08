© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: insegnanti e attivisti contro il governo su riapertura scuole - Insegnanti, pediatri e attivisti si oppongono al piano del governo dell’Indonesia per la riapertura delle scuole nelle aree a basso rischio Covid-19. Lo scrive oggi il quotidiano “The Straits Times”. Il mese scorso l’esecutivo di Giacarta ha deciso di consentire alle scuole nelle regioni che non hanno casi attivi di contagio di riaprire. Oltre metà degli studenti indonesiani vive in zone a rischio alto o moderato, mentre circa il 40 per cento abita in regioni nelle quali non vi sono stati contagi. Secondo Aman Bhakti Pulungan, presidente della Società pediatrica indonesiana (Idai), la decisione di riaprire le scuole dovrebbe essere sostenuta da una valutazione ben più complessa, dal momento che la mappatura del rischio può cambiare da un giorno all’altro e non riflettere la realtà sul terreno a causa del basso numero di test effettuati in alcune regioni. “Abbiamo chiesto che i test vengano incrementati e che vengano effettuati anche su bambini”, ha dichiarato l’esperto. (Res)