Coronavirus: in Lombardia zero decessi per il quarto giorno consecutivo, 68 i nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, secondo il quotidiano report diffuso dalla Regione, oggi non si è registrato alcun decesso dovuto al coronavirus per il quarto giorno consecutivo. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi ne viene registrato uno in terapia intensiva (che porta il totale a 10) e 10 in più nei reparti Covid (sono 160 in tutta la Lombardia). Dei 68 nuovi casi positivi 21 sono in provincia di Milano (12 nel capoluogo). A Lodi si registrano zero contagi, uno solo invece a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio, due a Bergamo, 3 a Como, 6 a Monza e Brianza e Varese, 10 a Mantova e 14 a Brescia. In aumento i “guariti e i dimessi”, +101 rispetto a ieri.(Rem)