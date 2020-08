Torino: arrestati due uomini che perseguitavano le ex compagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo pedinava la ex e le controllava il telefono sotto minacce. Mentre il secondo ha aggredito la ex in un bar dopo che lei a luglio aveva terminato la relazione con una denuncia per violenze. Entrambi sono stati arrestati dalla Polizia. E' accaduto a metà della scorsa settimana. Il primo caso mercoledì scorso quando una donna, di fronte all'ennesimo atteggiamento persecutorio dell'ex che l'aveva attesa vicino a casa per poi sfilarle di mano le chiavi dell'auto, ha deciso di rivolgersi alla questura. Gli agenzi hanno individuato lo stalker in piazza Savoia con ancora in tasca le chiavi dell'ex. A quel punto è stato arrestato per atti persecutori. Dalle indagini a suo carico sono emersi diversi precedenti di Polizia per lesioni risalenti al 2016. Il secondo caso invece è capitato il giorno dopo, giovedì, quando un cittadino romeno di 24 anni si è presentato in un bar di corso Vercelli dove era presente la sua ex compagna. A quel punto ha iniziato ad insultarla e quando lei ha provato a chiamare la Polizia lui ha tentato di strapparle il telefono di mano minacciandola di morte. L'arrivo degli agenti ha spinto l'uomo a tentare la fuga, ma è stato trovato poco dopo sempre in corso Vercelli. Per lui sono scattate le manette è una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. (Rpi)