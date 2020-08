Argentina: Fernandez su coronavirus, viviamo il "peggior momento" della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha affermato che il paese sta attraversando il "peggior momento" della pandemia del nuovo coronavirus e ha ribadito l'appello alla "responsabilità sociale" e al rispetto delle misure di distanziamento sociale da parte della popolazione. "La gente ormai è riluttante alla quarantena, capisco il fastidio, ma il problema non è risolto, siamo lontani dall'averlo risolto" ha affermato Fernandez nel corso di un'intervista radiofonica. Il presidente ha quindi ventilato la possibilità di un ritorno alla fase 1 della quarantena - "il bottone rosso è sempre alla portata" ha detto - anche se ha riconosciuto che "non è praticabile mettere un poliziotto ad ogni angolo per controllare chi esce". "E' uno sbaglio rilassarsi, il virus sta circolando, bisogna essere coscienti del rischio che si corre", ha detto il capo di Stato, sottolineando che "con la quarantena non è in discussione la libertà". "Per essere liberi bisogna essere vivi", ha quindi aggiunto. (segue) (Abu)