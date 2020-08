Russia-Germania: Maas a San Pietroburgo, Berlino impegnata per riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito tedesco, durante la Seconda guerra mondiale, ha assediato San Pietroburgo per 872 giorni: la Germania oggi promuove la modernizzazione dell'ospedale per veterani di guerra della città russa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che dopo la tappa a Mosca si è recato oggi pomeriggio in visita a San Pietroburgo. "Un impegno legato alla responsabilità tedesca per l'ingiustizia, favorito dal desiderio di riconciliazione", ha commentato Maas. (Rum)