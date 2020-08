Trasporto aereo: Enac, memorandum con Ufficio federale svizzero su sorveglianza imprese di addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha annunciato di aver firmato nei giorni scorsi un memorandum d’intesa con l’Ufficio federale dell’aviazione civile svizzero (Foca) per l’impegno reciproco tra le parti a fornire, a richiesta, sostegno nella sorveglianza sulle imprese di addestramento, approvate da una delle autorità, quando erogano esami e corsi sul territorio dello Stato dell’altra. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Stando alla nota, il superamento di uno specifico set di tali esami è condizione necessaria, nell’ambito del processo per il conseguimento della licenza di manutenzione aeronautica, per verifica che il personale sia in possesso delle competenze fondamentali per rilasciare in servizio gli aeromobili dopo l’effettuazione della manutenzione, nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti. Il memorandum siglato, prosegue la nota, rappresenta un primo esempio a livello europeo di accordo formale stabile tra autorità degli Stati membri dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) in materia di sorveglianza di impresa nel settore, e ha riscontrato apprezzamento anche da parte della stessa Easa. (Com)