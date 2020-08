Somalia: ministro Giustizia, bilancio sommossa in carcere sale a 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno 15 morti il bilancio degli scontri scoppiati ieri nel carcere centrale di Mogadiscio, dove alcuni detenuti ritenuti affiliati ad al Shabaab hanno provocato una sommossa. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Hassan Hussein, aggiornando il bilancio precedentemente fornito dal portavoce del governo, Ismael Mukhtaar, che riferiva di dieci morti, di cui sei detenuti e quattro guardie. In un discorso trasmesso in diretta televisiva sui media somali, Hussein ha detto che le autorità hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto ieri. "Alcuni detenuti nella prigione hanno commesso un atto criminale impadronendosi di armi e hanno combattuto con le guardie carcerarie, causando vittime e feriti. Stiamo esaminando il caso e chi ha aiutato i detenuti ad ottenere delle armi sarà considerato responsabile (dell'accaduto)". Secondo il ministro, oltre ai 15 morti si contano sette feriti e cinque arresti in relazione ai fatti. (segue) (Res)