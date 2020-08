Somalia: ministro Giustizia, bilancio sommossa in carcere sale a 15 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime ricostruzioni, le violenze sono scoppiate dopo che uno dei prigionieri ha sfilato una pistola ad un guardiano del carcere e che un gruppo di detenuti ha fatto irruzione nell'armeria. Le vittime sono cadute durante pesanti scontri a fuoco scoppiati tra gli agenti della sicurezza ed i detenuti del carcere di massima sicurezza, che ospita alcuni leader riconosciuti del gruppo jihadista al Shabaab. Per sedare la rivolta, le autorità hanno dispiegato un'unità speciale di polizia. Secondo il quotidiano "Garowe online", nelle ultime settimane molti detenuti di al-Shabaab sono stati arrestati e rinchiusi nella struttura con processi svolti in tribunali militari in procedura accelerata. Ieri le forze dell'Esercito nazionale somalo avevano annunciato l'uccisione di un alto comandante di al Shabaab che dirigeva le attività del gruppo jihadista nelle città di Awdhegle, Mubarak e Darusalam, nella regione del Basso Scebeli. Nel quadro delle operazioni svolte, ha dichiarato all'emittente "Sonna" il comandante in capo dello Sna, Odowa Yusuf Rage, gli agenti hanno recuperato "aree chiave" nella regione che erano state in precedenza conquistate dai miliziani jihadisti. (segue) (Res)