Speciale infrastrutture: Poggi (Deloitte), Made in Italy asset strategico prioritario per ripartenza del paese

- Siamo il primo paese al mondo per numero di siti Unesco, ha continuato, ma ci posizioniamo solo all’ottavo posto nella classifica globale per competitività del settore. “Questo perché le nostre infrastrutture sono poco tecnologiche e digitali: l’innovazione dunque potrebbe dare una spinta decisiva al settore per garantire all’utente finale diverse modalità di fruizione del servizio, sia fisiche sia digitali”, ha spiegato, sottolineando che esempi stranieri di valorizzazione territoriale innovativa e digitale arrivano dall’Islanda con Inspired by Iceland, un programma di promozione del territorio tramite video di testimonial su social network volti a creare engagement dei turisti, e dalle Isole Faroe, dove gli abitanti del posto, dotati di una videocamera in diretta, portano i turisti a scoprire paesaggi e attrazioni da remoto. Come dimostrano questi casi, ha aggiunto, risulta strategico digitalizzare la filiera del turismo e creare poli turistici interconnessi, anche per aumentare la collaborazione tra le imprese coinvolte ed amplificarne il potenziale commerciale. “Dunque, nell’attuale contesto competitivo, l’innovazione e la promozione di un turismo digitale con modalità di fruizione ibride, se sostenuta da politiche industriali coraggiose, può rivelarsi un’importante alleata per riposizionare il Made in Italy, un brand che, se registrato, sarebbe tra i più noti al mondo”, ha concluso Poggi. (Com)