Usa: “The Hill”, Kamala Harris favorita come vice di Biden in caso di vittoria (3)

- Trump e i leader repubblicani, infatti, la collegherebbero immediatamente al dossier di Bengasi, ovvero al fallimento dell’amministrazione Obama nella protezione del consolato Usa in Libia che fu attaccato nel settembre del 2012 da jihadisti che uccisero l’allora ambasciatore Usa Christ Stevens. Sulla questione Trump insistette in maniera particolare in occasione della campagna elettorale del 2016. All’epoca dei fatti la Rice era ambasciatrice alle Nazioni Unite e disse che l’attacco al consolato di Bengasi fu il risultato di una protesta violenta, e non un attentato terroristico pianificato. Successivamente, tuttavia, l’amministrazione Obama modificò quella prima versione. La donna che Biden sceglierà come sua vice, in ogni caso, potrebbe in automatico finire tra i possibili candidati alla Casa Bianca per il 2024. Biden, che ha oggi 77 anni, potrebbe infatti decidere di tenere la presidenza per un solo mandato. La Harris, 55 anni, ha già tentato senza successo lo scorso anno di farsi candidare dal Partito democratico per la presidenza già negli scorsi mesi. (Nys)