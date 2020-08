Francia: accordo fra Vivendi e Amber Capital per entrare nel consiglio di vigilanza di Lagardere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d’investimento Amber Capital e l’azienda attiva nel settore dei media Vivendi hanno annunciato la firma di un “patto” per ottenere una rappresentanza nel consiglio di vigilanza del gruppo editoriale Lagardere. Obiettivo dell’accordo, secondo quanto riferito, ottenere “una rappresentanza di minoranza di tre membri per Amber Capital e un membro per Vivendi” nel consiglio di vigilanza. Obiettivo di questa manovra è contrastare l’influenza di Bernard Arnault, proprietario della multinazionale francese Lvmh, entrato in precedenza nella holding Lagardère Capital & Management che di fatto controlla il con il 7 per cento del capitale gruppo editoriale. Vivendi e Amber capital sono i due principali azionisti rispettivamente con il 23,5 e il 20 per cento del capitale sociale di Lagardere. (Frp)