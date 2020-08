Ostia: bimbo venduto sulla spiaggia, la madre lo porta via da ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bambino di tre anni portato via dalla madre senza l'autorizzazione di chi lo aveva in custodia nell'ospedale Grassi di Ostia, è lo stesso che, a fine luglio è stato sottratto al padre 25enne che tentava di venderlo a turisti, sulla spiaggia ad Ostia, offrendolo per prestazioni sessuali. Un uomo a cui è stato proposto "l'acquisto" del piccolo, ha chiamato la Finanza facendo quindi arrestare il 25 enne e, su disposizione della procura dei minori, è stata tolta la potestà genitoriale sia al padre che alla madre. Il bimbo era rimasto in ospedale e, questa mattina, la madre è riuscita a portarlo via. La polizia indaga per cercare di trovare il piccolo ed anche il genitore. (Rer)