Usa, Kamala Harris sarebbe la favorita come vice di Biden in caso di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere la senatrice californiana Kamala Harris la vice di Joe Biden qualora il candidato democratico in pectore vincesse le elezioni in programma il prossimo 3 novembre negli Stati Uniti. Lo sostiene il sito d’informazione politica “The Hill” citando “confidenti e alleati di lunga data” di Biden, secondo cui la donna di origini indo-americane e giamaicane sarebbe “la scelta più sensata”. Il senatore di Scranton, Pennsylvania, dovrebbe annunciare la sua decisione nei prossimi giorni, prima della Convention nazionale democratica che si terrà in formato esclusivamente virtuale a partire dal prossimo 17 agosto. Al momento a contendersi l’incarico sono circa sei esponenti donne del Partito democratiche, tra le quali spiccano la Harris e Susan Rice, già ambasciatrice alle Nazioni Unite e consigliere alla Sicurezza nazionale sotto la presidenza di Barack Obama. Tra le altre figure prese in considerazione vi è la senatrice del Massachussetts Elizabeth Warren, favorita dall’ala progressista del partito; la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, che può contare sul proprio consenso in uno Stato considerato in bilico; la rappresentante californiana Karen Bass, sostenuta dai leader Dem alla Camera.“Credo che (Kamala Harris) resti una scelta a basso rischio per Biden”, ha riferito una delle fonti vicine al candidato in pectore dei Democratici per la presidenza. “Non ha un passato ingombrante e ha rapporti al Campidoglio che potrebbero eventualmente aiutare la Casa Bianca”. Joel Payne, tra i responsabili delle strategie del Partito democratico, osserva come la Harris sia in grado di smuovere il voto di diversi gruppi di elettori. “La senatrice è la candidata più facile da vendere ai vari gruppi che compongono la coalizione democratica. È anche la scelta che provocherebbe meno scossoni, in una corsa in cui Biden sembra poter arrivare all’autunno con un vantaggio notevole (nei confronti del presidente in carica, Donald Trump). Selezionare la Harris permetterebbe di conservare quello slancio”, spiega Payne. Inoltre, riflettono le donne e gli uomini vicini a Biden, la scelta della Rice sarebbe ben più rischiosa.Trump e i leader repubblicani, infatti, la collegherebbero immediatamente al dossier di Bengasi, ovvero al fallimento dell’amministrazione Obama nella protezione del consolato Usa in Libia che fu attaccato nel settembre del 2012 da jihadisti che uccisero l’allora ambasciatore Usa Christ Stevens. Sulla questione Trump insistette in maniera particolare in occasione della campagna elettorale del 2016. All’epoca dei fatti la Rice era ambasciatrice alle Nazioni Unite e disse che l’attacco al consolato di Bengasi fu il risultato di una protesta violenta, e non un attentato terroristico pianificato. Successivamente, tuttavia, l’amministrazione Obama modificò quella prima versione. La donna che Biden sceglierà come sua vice, in ogni caso, potrebbe in automatico finire tra i possibili candidati alla Casa Bianca per il 2024. Biden, che ha oggi 77 anni, potrebbe infatti decidere di tenere la presidenza per un solo mandato. La Harris, 55 anni, ha già tentato senza successo lo scorso anno di farsi candidare dal Partito democratico per la presidenza già negli scorsi mesi. (Nys)