Libano: Unicef, almeno tre bambini uccisi e 31 bambini ricoverati

- L'Unicef è molto lontano dall'avere dati completi sui decessi e i feriti tra i bambini provocati dalla duplice esplosione avvenuta a Beirut il 4 agosto scorso. Lo riferisce un comunicato stampa. Per ora, sappiamo di almeno tre bambini uccisi e di 31 bambini che hanno richiesto il ricovero in ospedale. I partner riferiscono di circa un migliaio di bambini tra i feriti. Alcuni bambini feriti sono stati inizialmente separati dalle loro famiglie e da allora sono stati riuniti. Due sono ancora separati dai loro genitori e sono ora con la famiglia allargata e sono assistiti. I risultati preliminari delle valutazioni condotte con i team di Beirut and Mount Lebanon Water Establishment indicano che finora la rete idrica non ha subito danni di rilievo. Tuttavia, molte famiglie non hanno accesso all'acqua potabile a causa di danni ai collegamenti tra le fonti d'acqua e gli edifici e all'interno degli edifici. Il cluster "Wash" coordinato dall'Unicef ha analizzato 558 edifici sui 3.000 che sono stati colpiti, secondo le stime. Dei 558 edifici, 337 sono accessibili, e di questi, 135 non hanno accesso all'acqua. Ulteriori valutazioni sull'istruzione indicano che sono state danneggiate anche 20 scuole pubbliche di istruzione e formazione tecnica e professionale che ospitano circa 8.000 adolescenti e giovani, oltre alle 120 scuole pubbliche e private di cui abbiamo già parlato. (segue) (Com)