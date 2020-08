Libano: Unicef, almeno tre bambini uccisi e 31 bambini ricoverati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Beirut è stata allestita una tenda dell'Unicef che viene utilizzata dai partner per fornire un primo soccorso psicologico ai bambini e a chi si prende cura di loro, e per indirizzare coloro che hanno bisogno di altri servizi, tra cui riparo, acqua, cibo o kit igienici. Finora sono stati raggiunti almeno 675 bambini e coloro che se ne prendono cura. Questa settimana sono state montate altre tre tende. L'Unicef sta fornendo vaccini antitetano in via precauzionale per i feriti. Questi vaccini sono arrivati nel Paese venerdì 7 agosto. Sono in arrivo forniture con dispositivi di protezione individuale (Dpi), che comprendono 3,5 milioni di maschere chirurgiche; 17.370 maschere N95; 2,6 milioni di paia di guanti; 124.810 camici; insieme a migliaia di visiere, tute, copriscarpe, copricapi e occhiali. Un primo volo è previsto mercoledì. L'Unicef sta distribuendo acqua ai lavoratori portuali e ai primi soccorritori, e sta trasportando l'acqua ai tre chioschi della Croce rossa libanese che forniscono assistenza alle vittime. I nostri partner hanno distribuito acqua, kit igienici, compresi assorbenti igienici, materiali per la prevenzione delle infezioni e kit per neonati alle famiglie nei rifugi temporanei. L'Unicef sta procurando altro cloro per Beirut and Mount Lebanon Water Establishment, da consegnare entro due settimane. (segue) (Com)