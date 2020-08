Libano: Unicef, almeno tre bambini uccisi e 31 bambini ricoverati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha mobilitato più di 300 giovani volontari per aiutare a pulire, cucinare, distribuire cibo e acqua e fare piccole riparazioni nelle case e nei negozi. Hanno raggiunto circa 14.000 famiglie. Le strutture sanitarie danneggiate, le scuole e i collegamenti idrici dovranno essere riabilitati, e anche l'assistenza di emergenza in contanti per le famiglie più vulnerabili, compresi gli operatori sanitari e logistici, è di fondamentale importanza. Lo scorso venerdì, 7 agosto, l'Unicef ha lanciato un appello preliminare chiedendo 8,25 milioni di dollari di fondi per i primi aiuti. L'Unicef sta aggiornando l'appello, che sarà rivisto e sarà significativamente più alto. Per questo Unicef Italia ha attivato una campagna di raccolta fondi sul proprio sito internet. "Non abbandoniamo i bambini del Libano", ha detto il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo. (Com)