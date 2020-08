Infrastrutture: Ua, attuazione rete di treni ad alta velocità in Africa è "leva essenziale" per sviluppo area AfCfta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come progetto di punta dell' Agenda Ua 2063, la rete integrata di treni ad alta velocità in Africa mira a collegare tutte le capitali africane ed i principali poli commerciali, facilitando così la circolazione delle merci, dei servizi e delle persone. La maggiore connettività ferroviaria mira anche a ridurre i costi di trasporto e decongestionare i sistemi attuali e futuri. Ad oggi, l'intera rete ferroviaria africana è stimata in circa 75mila chilometri su un'area di 30,2 milioni di chilometri quadrati: una densità pari a circa 2,5 chilometri di copertura ogni mille chilometri quadrati, in forte ritardo rispetto a quella di altre regioni del mondo ed alla media mondiale di 23 chilometri per mille chilometri quadrati. L'Unione africana prevede di costruire almeno 12mila chilometri di nuovi binari per un costo di circa 36 miliardi di dollari, nonché di rinnovare 17.200 chilometri di linee ferroviarie esistenti per un budget di 7 miliardi di dollari. (Res)