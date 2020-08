Migranti: ministro britannico Philp, lavoriamo con Francia per bloccare attraversamenti della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Francia stanno lavorando a nuove proposte per impedire ai migranti di attraversare la Manica. Lo ha detto il ministro dell'Immigrazione britannico, Chris Philp, che discusso di una serie di nuove misure nei colloqui con vari rappresentanti governativi francesi a Parigi. Philp ha aggiunto che il Regno Unito è pronto a sostenere finanziariamente il piano ma che al momento è troppo presto per prendere degli impegni. Quest'anno più di 4 mila persone hanno attraversato con successo la Manica su piccole imbarcazioni. Al termine dei colloqui, Philp ha detto che il Regno Unito e la Francia hanno espresso un "impegno condiviso" per rendere "impraticabile" l'attraversamento della Manica e che il nuovo comandante incaricato di monitorare le attività clandestine lungo la Manica, Dan O'Mahoney, terrà ulteriori colloqui in Francia la prossima settimana. Secondo Philp, le autorità francesi hanno intercettato oltre mille persone che tentavano di attraversare illegalmente il canale quest'anno, ma il numero di coloro che hanno compiuto il viaggio è stato "completamente inaccettabile". Per questo, secondo il ministro britannico, serve un nuovo "piano d'azione globale" volto a garantire che i migranti "non abbiano alcun motivo per recarsi in Francia in primo luogo". Philp ha detto che il Regno Unito e la Francia "lavoreranno nei prossimi giorni per realizzare questo piano". (Frp)