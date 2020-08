Migranti, la nuova proposta dell'ambasciatore Buccino al governo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia mantiene alta l’attenzione della Libia sul tema dei flussi migratori illegali. Una nuova proposta del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere, messa a punto a seguito della riunione del Comitato del 2 luglio scorso a Roma, è stata appena presentata alle autorità del Governo di accordo nazionale (Gna).Proprio oggi l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha parlato dell’argomento con il ministro degli Affari esteri di Tripoli, Mohamed Taher Siala. Toccate nel dialogo anche le attuali tensioni all’interno del Consiglio presidenziale e del governo, nel comune auspicio di un rapido superamento. A breve, inoltre, il diplomatico italiano vedrà anche il ministro dell’Interno, Fathi Bashaga, e il vicepremier Ahmed Maiteeq, entrambi esponenti della “città-Stato” di Misurata, per discutere - tra le altre cose - della cooperazione nel contrasto al traffico di esseri umani e alle migrazioni illegali.La nuova bozza di Memorandum è stata oggetto di una concertazione interministeriale svoltasi a Roma lo scorso 2 luglio nella prima sessione negoziale del Comitato misto italo-libico. L’obiettivo dell’Italia è rinnovare l’intesa sulla base di alcuni principi sottolineati anche dal parlamento con la Risoluzione del 16 luglio includendo il miglioramento nel breve e medio termine delle condizioni dei migranti, con l’obiettivo del progressivo superamento del sistema dei centri; il rafforzamento dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani degli stessi migranti; il coinvolgimento delle Nazioni Unite, e in particolare di Unhcr e Oim, nella gestione di migranti, rifugiati e sfollati; il pieno e incondizionato accesso di operatori umanitari nei centri; il richiamo ripetuto ai diritti umani e al diritto internazionale; l’immediato rilascio dai centri di donne, bambini ed altri individui vulnerabili. L’esercizio di revisione del Memorandum si colloca in una fase di ripresa dei flussi migratori verso l’Italia. Al proposito, il governo dell’Italia ha sollecito l’Unione europea ad aumentare il suo impegno al contrasto delle migrazioni irregolari, facendone una sua priorità. (Lit)