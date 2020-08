Raggi: De Santis (M5s), panico per scacchiere capitolino, opposizioni non hanno candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della ricandidatura di Virginia Raggi ha gettato nel panico l'intero scacchiere capitolino. Il Pd si agita nervosamente, sente il fiato sul collo e poiché tutti i big si sfilano sembra ormai condannato a ripiegare sull'ottava o nona scelta". Lo dichiara, in una nota, l'assessore al Personale Antonio De Santis (M5s). "A destra non trovano la quadra, il baricentro della coalizione si sposta ogni giorno da una parte e poi dall'altra, quindi interviene l'immancabile Gasparri che cerca di cucire maldestramente le divisioni interne con le solite dichiarazioni urlate - aggiunge l'assessore De Santis -. Tra i due schieramenti, però, vi è un denominatore comune: non hanno un candidato, non sanno come e dove trovarlo, proposte e programmi precipitano nel vuoto cosmico. Per questo bersagliano la chiarezza e la determinazione di Virginia Raggi: quando si vede ciò che non si riesce ad avere, lo si aggredisce".(Com)