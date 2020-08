Inps: Aimi (FI), grave responsabilità politica del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri, in merito alla vicenda dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus Inps di 600 euro, sottolinea: "Sono garantista e come tale non gioisco quando in Piazza Montecitorio vedo innalzare la ghigliottina per il sollucchero di qualcuno che vuol vedere rotolare le teste nel cesto. Questi cinque deputati - si legge in una nota - hanno commesso un gesto incommentabile che dimostra tutta la loro inadeguatezza, a meno che non si tratti di un errore. Ma c’è qualcosa di più grave, che va oltre la responsabilità personale, ed è la responsabilità politica di questo governo e di quello precedente che hanno elargito fondi a pioggia senza guardare a chi ne aveva veramente necessita. Mi riferisco in particolare al reddito di cittadinanza, che è finito nelle tasche anche di ex brigatisti rossi, appartenenti ai clan e spacciatori, una cosa assolutamente vergognosa", spiega Aimi. (segue) (Com)