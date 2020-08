Inps: Aimi (FI), grave responsabilità politica del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scandalosa - prosegue il senatore azzurro - è stata anche la gestione delle domande sulla cassa integrazione da parte dell’Inps, visto che ancora oggi ci sono centinaia di richieste inevase. La linea adottata dal presidente dell’ente previdenziale Tridico è stata quella di versare prima i soldi e solo in seguito effettuare i controlli. Ci sarebbe solo da ridere se non fosse che il destino dei nostri cittadini è nelle mani di chi commette errori inspiegabili. Di peggio della vergognosa vicenda dei cinque deputati pizzicati con le dita nella marmellata c’è solo la loro stucchevole ipocrisia nel sostenere la riforma grillina sulla riduzione del numero dei parlamentari. Questa sì che è una provocazione inaccettabile", conclude. (Com)