Sanità: Giuliano (Ugl), per rilanciare Ssn investire su lavoratori

- Questa mattina al ministero della Salute, l'Ugl Sanità, rappresentata dal segretario nazionale Gianluca Giuliano e dal dirigente nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato il viceministro Pierpaolo Sileri. "Ringraziamo Sileri per la disponibilità che ha aperto la strada ad un dialogo costruttivo. Abbiamo portato alla sua attenzione - afferma Giuliano - tematiche centrali per il rilancio del Ssn. C'è l'esigenza di un cambiamento radicale, di un progetto organico che metta al centro gli operatori sanitari. Loro rappresentano le salde fondamenta da cui ripartire. L'emergenza Covid, nella quale siamo ancora coinvolti, ha evidenziato ancor di più la necessità di un cambio radicale che ci consenta di affrontare le esigenze quotidiane dei cittadini alzando il livello della qualità dei servizi ma anche l'eventuale ripresentarsi di situazioni di carattere eccezionale e straordinario". (segue) (com)