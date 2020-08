Sanità: Giuliano (Ugl), per rilanciare Ssn investire su lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - prosegue il sindacalista - è necessario che si lavori con la massima celerità sullo sblocco del turnover nell'intero territorio nazionale per coprire le assenze croniche degli organici amplificate anche dai pensionamenti anticipati da 'quota 100', mediante l'utilizzo esclusivo di rapporti subordinati con assunzioni a tempo indeterminato, attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi già effettuati e eliminando l'utilizzo delle esternalizzazioni". L'Ugl ha fatto presente al viceministro la necessità di investire per allineare gli stipendi dei professionisti sanitari a quelli europei evitando così la fuga di figure qualificate verso l'estero. "Bisognerà assolutamente - prosegue il Giuliano - trovare le risorse, anche attraverso un taglio degli sprechi per fornire ai lavoratori livelli adeguati di retribuzione, alla luce, peraltro, del grande sacrificio da loro mostrato nella lotta al Coronavirus". (segue) (com)