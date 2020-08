Sanità: Giuliano (Ugl), per rilanciare Ssn investire su lavoratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuliano ha poi sottoposto a Sileri le rivendicazioni degli autisti soccorritori e degli Oss. "Nel rilancio bisognerà inquadrare e dare il giusto riconoscimento professionale a queste importantissime figure che sono parte integrante del Ssn. Il lavoro di equipe non potrà che dare sempre maggiore forza a un rinnovato Ssn dove, lo ribadiamo, i lavoratori contino sempre di più. Per questo, inoltre, chiediamo di ampliare e mettere al passo con l'Europa i loro percorsi di qualificazione professionale". Per quanto riguarda il tema scottante relativo al rinnovo del contratto della Sanità Privata, "la mancata firma dopo il raggiungimento della preintesa – conclude Giuliano – lascia ancora gli operatori della sanità privata senza un accordo atteso da 14 anni. In passato abbiamo richiamato tutte le parti coinvolte nella vertenza a un forte senso di responsabilità e lo abbiamo ribadito anche al professor Sileri. Il nuovo contratto va sottoscritto in tempi brevissimi per restituire dignità a questi lavoratori". (com)