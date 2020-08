Iran-Russia: da settembre rotta commerciale permanente nel Mar Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rotta commerciale permanente sarà operativa nel Mar Caspio a partire da settembre, per potenziare gli scambi via nave tra Iran e Russia. Lo ha annunciato oggi, secondo l’agenzia iraniana “Mehr”, Jalil Jalaifar, membro della Camera di commercio congiunta Iran-Russia. Secondo Jalaifar, la nuova rotta, che comprenderà navi cargo con container refrigerati, faciliterà l’esportazione in Russia di prodotti agricoli e alimentari di produzione iraniana. Due navi portacontainer cominceranno presto a trasportare merci fra il porto russo di Astrakhan, alla foce del fiume Volga, e i due porti Caspian e Qazian di Bandar-e-Anzali, sulle rive iraniane del Mar Caspio. Sempre secondo “Mehr”, funzionari russi e iraniani terranno in settembre la 16ma sessione della commissione congiunta per la cooperazione economica. (Res)