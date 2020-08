Niger: attacco armato, governo estende stato di emergenza a tutta la regione di Tillaberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Niger ha esteso lo stato di emergenza a tutta la regione circostante la capitale Niamey e ha sospeso l'accesso alla riserva di Kouré, dove sono stati uccisi sei operatori umanitari francesi e due nigerini. Lo ha annunciato su Twitter la presidenza di Niamey, sottolineando che la misura, già in vigore della regione di Diffa ed in alcune parti della regione di Tillaberi, dov'è avvenuto l'attacco, è stato ora esteso a tutta quest'utlima regione. Secondo quanto riferito dalla presidenza, anche il Consiglio di sicurezza nazionale del Niger e il presidente Mahamdou Issoufou hanno deciso di mobilitare "tutte le forze di difesa e di sicurezza" alla ricerca degli aggressori e chiudere temporaneamente la riserva naturale ad ogni ingresso. Nel frattempo, l'ong Acted, di cui facevano parte sette delle otto vittime, ha annunciato di aver sospeso le sue attività nel paese africano. L'attacco non è stato rivendicato. (segue) (Res)